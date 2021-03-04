В ТПП прокомментировали ситуацию со скидками для покупателей

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова прокомментировала ситуацию со скидками для покупателей.

«Покупатели же тоже должны понимать, что все эти скидки — это фактически предприниматели отказываются от своей программы развития. Любые скидки — это работа ради работы, как мы это называем», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в силу сложной платёжеспособности населения наценки довольно сложные, предприниматели фактически работают без прибыли, но понимают, что необходимо удержаться на рынке.

«Да, ситуация в этом году достаточно сложная, но я думаю, что всё равно будут и скидки, и акции, и какие-то подарки, и угощения. Просто это будет не в таких масштабах, как это себе бизнес позволял раньше», — добавила Дыбова.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.