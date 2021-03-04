В застройку территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону инвестируют 8 млрд рублей

В Ростове-на-Дону планируется инвестировать 8 млрд рублей в инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру на территории старого аэропорта.

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение правительства региона.

Это необходимо для комплексной застройки. Подписи под меморандумом о намерении использовать эти территории поставили генеральный директор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и губернатор региона Василий Голубев.

«Строительство профинансируют за счёт механизма инфраструктурных облигаций», — заявил Мутко.

На указанной территории создадут общественный центр общей площадью более 3,5 млн кв. м.

Ранее НСН сообщала, что депутат Мосгордумы Мария Киселёва рассказала о строительстве спортивного кластера для зимних видов спорта на Воробьёвых горах в Москве.