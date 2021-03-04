Путин рассказал о своей дружбе с байкерским движением

Президент России Владимир Путин рассказал, что поддерживает дружеские отношения со многими представителями байкерского движения.

«По поводу байкеров — у нас всё-таки байкерское движение особенное, оно у нас патриотическое. Я со многими из них дружу», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с волонтёрами акции «Мы вместе».

Он также выразил представителям движения байкеров благодарность за их вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

«Это чрезвычайно важно», — добавил президент.

Ранее Путин рассказал о встрече в Кремле со своим иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам.