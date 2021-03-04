Эксперты назвали популярные туристические направления у россиян в марте

По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, самыми востребованными направлениями на период с 6 по 8 марта у самостоятельных туристов оказались Москва и Санкт-Петербург.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в среднем туристы бронируют отели на внутренних направлениях на три ночи стоимостью 4,3 тыс. рублей за сутки в номере на двоих ― это почти на 30% выше, чем в тот же период годом ранее.

Среди наиболее популярных внутренних направлений самое бюджетное размещение туристы забронировали в Екатеринбурге, Краснодаре, Ярославле и Казани. Более дорогие номера в гостиницах Санкт-Петербурга, Калининграда и Москвы.

В числе самых популярных зарубежных направлений на мартовские праздники оказались Хургада, Шарм-эш-Шейх, Анталья, Дубай и Стамбул, количество бронирований в котором на 70% превысило аналогичные показатели прошлого года.

Как ранее сообщала НСН, пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.