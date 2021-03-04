Мосгорсуд закрыл дело врача-гематолога Мисюриной

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Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского районного суда столицы в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной и закрыл уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
Мосгорсуд закрыл дело врача-гематолога Мисюриной
  • РИА Новости

«Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Елены... отменён, уголовное дело прекращено... в связи с отсутствием состава преступления», — цитирует пресс-службу суда РИА Новости.

В августе 2018 года Московский городской суд вернул уголовное дело Мисюриной на дополнительное расследование.

В начале 2018 года врач Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии. По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался. В апреле Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной.

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