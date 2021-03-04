Учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в ЮВО

Учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе манёвров подразделения мотострелковой и разведывательной бригад 58-й общевойсковой армии ЮВО обнаружили диверсионные группы условного противника и отразили их атаку.

Также военные отработали навыки обеспечения радиационной, химической и биологической защиты войск и инженерную подготовку.

Тактические учения контролировались Главным управлением боевой подготовки ВС России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.