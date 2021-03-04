Учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в ЮВО

Короткая ссылка
Учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.
Учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в ЮВО
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе манёвров подразделения мотострелковой и разведывательной бригад 58-й общевойсковой армии ЮВО обнаружили диверсионные группы условного противника и отразили их атаку.

Также военные отработали навыки обеспечения радиационной, химической и биологической защиты войск и инженерную подготовку.

Тактические учения контролировались Главным управлением боевой подготовки ВС России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить