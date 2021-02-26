На Урале стартовали учения танковой дивизии ЦВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
«Военнослужащие совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, приступили к развёртыванию полевых пунктов управления», — рассказали военные.
Учебные манёвры пройдут до 6 марта. Будет задействовано более 5 тыс. танкистов и свыше 1,3 тыс. единиц техники.
Завершающим этапом учений станет ликвидация условного противника с переходом от дневных действий к ночным.
Ранее «Невские новости» сообщали об учениях курсантов-танкистов войск ЗВО.