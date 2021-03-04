Сотрудники МЧС провели учения на нефтебазе в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
По легенде учений, «воспламенение» произошло на одном из резервуаров, поэтому потребовалось защитить соседние ёмкости.
Первыми на учения прибыли пожарные, находящиеся в Гвардейском, а позже прибыли их коллеги из других частей. На месте также работали сотрудники ресурсоснабжающих организаций, в задачу которых входило отключение объекта от электроэнергии и газа.
Всего в учениях было задействовано 56 человек личного состава и 16 единиц техники.
Как ранее сообщал телеканал «Звезда», в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкальском крае провели тренировки дежурных расчётов противопожарной безопасности.