Сотрудники МЧС провели учения на нефтебазе в Крыму

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Сотрудники МЧС провели учения по ликвидации условного пожара на промышленном объекте в посёлке Гвардейское Симферопольского района. Площадку для учений предоставила компания ATAN, управляющая крупнейшей сетью автозаправочных комплексов в Крыму и Севастополе.
Сотрудники МЧС провели учения на нефтебазе в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

По легенде учений, «воспламенение» произошло на одном из резервуаров, поэтому потребовалось защитить соседние ёмкости.

Первыми на учения прибыли пожарные, находящиеся в Гвардейском, а позже прибыли их коллеги из других частей. На месте также работали сотрудники ресурсоснабжающих организаций, в задачу которых входило отключение объекта от электроэнергии и газа.

Всего в учениях было задействовано 56 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как ранее сообщал телеканал «Звезда», в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкальском крае провели тренировки дежурных расчётов противопожарной безопасности.

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