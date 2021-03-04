Песков объяснил слова Путина о «хорьковых» целях

Президент России Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто зовёт несовершеннолетних на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешённых акциях», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, российский лидер также говорил о людях, которые «провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности», то есть о всех тех, кто «занимается преступной деятельностью».

Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, заявил о недопустимости использования детей для «достижения своих собственных, эгоистических, «хорьковых» целей».

Он также напомнил о вступившем в силу законе, усиливающем ответственность за распространение запрещённого контента в интернете.