Песков объяснил слова Путина о «хорьковых» целях
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«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешённых акциях», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, российский лидер также говорил о людях, которые «провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности», то есть о всех тех, кто «занимается преступной деятельностью».
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, заявил о недопустимости использования детей для «достижения своих собственных, эгоистических, «хорьковых» целей».
Он также напомнил о вступившем в силу законе, усиливающем ответственность за распространение запрещённого контента в интернете.