Шойгу рассказал о планах поставки техники на платформе «Армата»

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Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин на платформе «Армата» планируется поставить в Вооружённые силы России в 2022 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве.
Шойгу рассказал о планах поставки техники на платформе «Армата»
  • РИА Новости

«В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», — сообщил Шойгу.

Министр добавил, что в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе «Армата». 

Ранее военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщение о том, что серийные поставки «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году, отметил в беседе с RT, что это танк, который создан как следующая ступень развития танкостроения.

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