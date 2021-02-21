Военный эксперт рассказал о преимуществах «Арматы»

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщение о том, что серийные поставки «Арматы» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году, отметил в беседе с RT, что это танк, который создан как следующая ступень развития танкостроения.

«Он ушёл от той классической формы размещения экипажа, боекомплекта, двигателя, как было у нас во всём танкостроении со времён Второй мировой войны. То есть это танк, который уже был создан под современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее его развитие. Экипаж находится в бронекапсуле, отдельно боевое отделение тоже в бронекапсуле и необитаемый боевой модуль (помимо автоматозаряжания, там очень много аппаратуры стоит), позволяющий вести прицельный огонь в любое время суток в любых климатических условиях», — рассказал Леонков.

Эксперт добавил, что всё зависит от того, как пройдёт опытная эксплуатация в войсках, после которой, как отметил специалист, станет понятен состав будущих бронетанковых войск и сколько полков, дивизий будут оснащены такими танками.

Ранее сообщалось, что серийные поставки новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.