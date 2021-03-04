Матвиенко поздравила СПГУ с попаданием в рейтинг QS World University Rankings
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Об этом сообщает kp.ru.
СПГУ занял 12-е место в дисциплине «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».
«Первый технический вуз России и сегодня сохраняет свои позиции как один из лидеров высшей школы страны, что подтверждают результаты предметного рейтинга британского агентства QS. Особенно значимо, что это не разовый успех, а долгосрочный тренд, ведь Горный входит в топ-20 данного престижного рейтинга уже пятый год подряд», — заявила Матвиенко.
Она выразила уверенность, что СПГУ продолжит вносить весомый вклад в развитие отечественного минерально-сырьевого комплекса.
Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошёл в топ-50 международного предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject по шести направлениям подготовки.