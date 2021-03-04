Матвиенко поздравила СПГУ с попаданием в рейтинг QS World University Rankings

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Санкт-Петербургский горный университет с попаданием в международный рейтинг QS World University Rankings by Subject.

Об этом сообщает kp.ru.

СПГУ занял 12-е место в дисциплине «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».

«Первый технический вуз России и сегодня сохраняет свои позиции как один из лидеров высшей школы страны, что подтверждают результаты предметного рейтинга британского агентства QS. Особенно значимо, что это не разовый успех, а долгосрочный тренд, ведь Горный входит в топ-20 данного престижного рейтинга уже пятый год подряд», — заявила Матвиенко.

Она выразила уверенность, что СПГУ продолжит вносить весомый вклад в развитие отечественного минерально-сырьевого комплекса.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошёл в топ-50 международного предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject по шести направлениям подготовки.