Владельцы недвижимости в Подмосковье теперь могут оплачивать счета ЖКУ на сайте mos.ru
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.
«На mos.ru появилась возможность оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами. Пользователи, у которых есть недвижимость в Московской области и близлежащих регионах, могут сделать это через сервис «Мои платежи», — сказано в сообщении.
Также владельцы частных домов на территории Подмосковья могут оплатить услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов, крупногабаритного мусора, которые предоставляет «Мосэнергосбыт».
Как ранее сообщала НСН, жители Москвы пожертвовали более 2 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru.