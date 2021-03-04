Владельцы недвижимости в Подмосковье теперь могут оплачивать счета ЖКУ на сайте mos.ru

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У владельцев недвижимости в Московской области теперь появилась возможность оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru.
Владельцы недвижимости в Подмосковье теперь могут оплачивать счета ЖКУ на сайте mos.ru
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

«На mos.ru появилась возможность оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами. Пользователи, у которых есть недвижимость в Московской области и близлежащих регионах, могут сделать это через сервис «Мои платежи», — сказано в сообщении.

Также владельцы частных домов на территории Подмосковья могут оплатить услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов, крупногабаритного мусора, которые предоставляет «Мосэнергосбыт».

Как ранее сообщала НСН, жители Москвы пожертвовали более 2 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru.

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