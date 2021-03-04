Владельцы недвижимости в Подмосковье теперь могут оплачивать счета ЖКУ на сайте mos.ru

У владельцев недвижимости в Московской области теперь появилась возможность оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

«На mos.ru появилась возможность оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами. Пользователи, у которых есть недвижимость в Московской области и близлежащих регионах, могут сделать это через сервис «Мои платежи», — сказано в сообщении.

Также владельцы частных домов на территории Подмосковья могут оплатить услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов, крупногабаритного мусора, которые предоставляет «Мосэнергосбыт».

Как ранее сообщала НСН, жители Москвы пожертвовали более 2 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru.