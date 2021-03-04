В Подмосковье закрыли самый крупный временный госпиталь

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В Подмосковье прекратил работу самый крупный временный госпиталь для пациентов с COVID-19 — в торговом центре «Мой молл» в Раменском.
В Подмосковье закрыли самый крупный временный госпиталь
  • Reuters

Как передаёт телеканал «360», инфекционный стационар был рассчитан почти на 2,2 тыс. коек, в нём прошли лечение около 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Улучшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией позволяет сосредоточиться на оказании плановой медицинской помощи. В настоящее время система здравоохранения Раменского округа работает в штатном режиме», — сообщил главный врач Раменской ЦРБ Аркадий Коган.

Госпиталь функционировал с ноября 2020 года.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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