В Подмосковье рассказали о программе масленичных гуляний

В Московской области с 8 по 14 марта состоятся праздничные мероприятия по случаю Масленицы. В регионе пройдут театрализованные представления, фестивали, развлекательные программы, мастер-классы, квесты.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие порядка 200 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры региона.

В мытищинском ДК «Яуза» гостей парка ждёт ярмарка развлечений, в культурно-досуговом центре «Рыболовский» Раменского округа проведут развлекательную программу «Масленичные заигрыши».

В парке «Сказочный» Красногорска состоится открытие Дома Масленицы, а в коломенском «ЦДиК «Черкизово» пройдёт фолк-урок о традициях празднования Масленицы на Руси.

Неизменным элементом праздничных программ будет приготовление блинов. По традиции завершатся гулянья сжиганием соломенного чучела.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию во время Масленицы.