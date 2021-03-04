В Госдуме оценили идею отмены Всероссийских проверочных работ для школьников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT предложение отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать школьники 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов общеобразовательных организаций всей страны.

«Насколько мне известно, против этих работ не только многие учителя, но и многие родители. Причём против они по разным причинам. Поэтому я бы для начала приостановил Всероссийские проверочные работы, провёл бы специальные, может, парламентские слушания по этому вопросу с привлечением и сторонников, и противников для того, чтобы найти какие-то рациональные варианты», — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить ВПР, которые с марта по май должны писать школьники 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов общеобразовательных организаций всей страны.

Подробнее — в материале RT.