В Удмуртии за сутки у 75 человек выявили коронавирус

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По данным оперштаба на 4 марта, ещё 75 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки.
В Удмуртии за сутки у 75 человек выявили коронавирус
  • © РИА Новости

Об этом пишет izh.kp.ru.

Больше всего заболевших в Ижевске — 44 жителя.

В числе заболевших шестеро детей до 14 лет, 19 человек старше 65 лет.

Всего 2424 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 431 — средней степени тяжести, 103 — в тяжёлом состоянии.

В Удмуртии зарегистрировано 364 летальных случая за всё время пандемии.

В регионе официально подтверждено 28 598 случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

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