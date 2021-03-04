Кадыров пошутил по поводу наличных от ФБР за информацию о Пригожине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично прокомментировал сообщения о том, что Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине из-за расследования о «российском вмешательстве».
Кадыров пошутил по поводу наличных от ФБР за информацию о Пригожине
  • © РИА Новости

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более лёгких денег от американского правительства и представить невозможно», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что не может «упустить такое щедрое вознаграждение», поэтому официально заявляет, что Евгений Пригожин находится у него в гостях в Грозном. 

Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными.

«Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — написал Кадыров.

По его словам, сразу после получения денег он сообщит точное местонахождение Пригожина.

26 февраля стало известно, что Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине из-за расследования о «российском вмешательстве».

Как отметили в ведомстве, 16 февраля 2018 года Окружной суд США в Колумбии выдал ордер на арест Пригожина по обвинению в сговоре.

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