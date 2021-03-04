«Ведомости»: в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.
Отмечается, что новая мера в виде цифрового налога может войти во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии.
Она подразумевает взимание дополнительной платы с глобальных компаний, которые пользуются данными российских граждан и формируют рекламную политику на территории России.
Отмечается, что собранные в виде средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходима разработка мер, которые заставят иностранные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора и российские законы.