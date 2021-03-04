«Ведомости»: в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний

Короткая ссылка
Введение нового налога для международных компаний обсуждалось на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

Отмечается, что новая мера в виде цифрового налога может войти во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии.

Она подразумевает взимание дополнительной платы с глобальных компаний, которые пользуются данными российских граждан и формируют рекламную политику на территории России.

Отмечается, что собранные в виде средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходима разработка мер, которые заставят иностранные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора и российские законы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить