Матвиенко прокомментировала деятельность иностранных IT-компаний в России
«Речь идёт не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
По её словам, иностранные IT-компании «игнорируют российское законодательство».
«Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — добавила председатель Совета Федерации.
Матвиенко не исключила введения требований к иностранными интернет-компаниям регистрировать свои представительства в России и платить налоги в российский бюджет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия иностранных IT-компаний и интернет-платформ являются серьёзным вызовом.