Матвиенко прокомментировала деятельность иностранных IT-компаний в России

Необходима разработка мер, которые заставят иностранные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора и российские законы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Речь идёт не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, иностранные IT-компании «игнорируют российское законодательство».

«Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — добавила председатель Совета Федерации.

Матвиенко не исключила введения требований к иностранными интернет-компаниям регистрировать свои представительства в России и платить налоги в российский бюджет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия иностранных IT-компаний и интернет-платформ являются серьёзным вызовом.