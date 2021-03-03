Первым компонентом «Спутника V» привили более 300 тысяч российских военных

В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 300 тыс. российских военных.

Об этом говорится в бюллетене ведомства.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах России направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли свыше 301 тыс. военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва 24» дал прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса в России.