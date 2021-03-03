В Татарстане завели дело по факту гибели трёх человек при пожаре

В Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, в ночь на 3 марта в ходе тушения в селе Кульшарипово Альметьевского района были обнаружены тела трёх мужчин.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящее время специалисты проводят осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.