В Татарстане завели дело по факту гибели трёх человек при пожаре

Короткая ссылка
В Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.
В Татарстане завели дело по факту гибели трёх человек при пожаре
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, в ночь на 3 марта в ходе тушения в селе Кульшарипово Альметьевского района были обнаружены тела трёх мужчин.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящее время специалисты проводят осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить