Во Владивостоке завели дело по факту гибели двух детей при пожаре

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Во Владивостоке завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.
Во Владивостоке завели дело по факту гибели двух детей при пожаре
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Пожар произошёл вечером 2 марта в многоквартирном доме на улице Нейбута. Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали десять человек. Четверо детей были госпитализированы, из них двое впоследствии скончались.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре в Тверской области.

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