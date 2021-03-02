Во Владивостоке завели дело по факту гибели двух детей при пожаре

Во Владивостоке завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Пожар произошёл вечером 2 марта в многоквартирном доме на улице Нейбута. Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали десять человек. Четверо детей были госпитализированы, из них двое впоследствии скончались.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре в Тверской области.