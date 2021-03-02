Во Владивостоке завели дело по факту гибели двух детей при пожаре
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
Пожар произошёл вечером 2 марта в многоквартирном доме на улице Нейбута. Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали десять человек. Четверо детей были госпитализированы, из них двое впоследствии скончались.
Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре в Тверской области.