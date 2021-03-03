Эксперт рассказал о мерах защиты от новой схемы мошенничества

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Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский прокомментировал сообщение о том, что мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах и начали обманывать россиян, сообщая о выплатах с портала госуслуг.
Эксперт рассказал о мерах защиты от новой схемы мошенничества
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru эксперт призвал соблюдать бдительность при переходе со сторонних сайтов на портал госуслуг.

«Даже если пришло такое письмо, лучше не кликать по ссылкам, а зайти через свой кабинет на сайт «Госуслуги» и там найти нужный вам раздел», — сказал Раевский.

По его словам, высока вероятность попадания на фишинговый сайт, который очень похож на портал госуслуг.

«Если вы уже зашли на сайт по ссылке, то тогда нужно сменить пароль обязательно. Хуже то, что компьютер может быть инфицирован. Нужно будет принимать уже более серьёзные меры, запускать антивирус и сканировать компьютер», — отметил эксперт.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.

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