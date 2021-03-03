Гостем нового выпуска «Антонимов» Антона Красовского станет депутат Евгений Фёдоров

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Героем нового выпуска на YouTube-канале «Антонимы» Антона Красовского станет депутат Госдумы, лидер Национально-освободительного движения Евгений Фёдоров.
Гостем нового выпуска «Антонимов» Антона Красовского станет депутат Евгений Фёдоров
  • © Канал «Антонимы» / YouTube

Участники беседы обсудят претензии Фёдорова к экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву, а также работу депутата в Думе и НОД.

Также планируется поговорить о патриотизме, друзьях и врагах России, а также о суверенитете и будущем страны.

Ранее председатель комитета по международным делам в Совфеде Константин Косачёв в интервью Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал методы действия США и Европы во внешнеполитических вопросах.

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