Гостем нового выпуска «Антонимов» Антона Красовского станет депутат Евгений Фёдоров

Героем нового выпуска на YouTube-канале «Антонимы» Антона Красовского станет депутат Госдумы, лидер Национально-освободительного движения Евгений Фёдоров.

Участники беседы обсудят претензии Фёдорова к экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву, а также работу депутата в Думе и НОД.

Также планируется поговорить о патриотизме, друзьях и врагах России, а также о суверенитете и будущем страны.

Ранее председатель комитета по международным делам в Совфеде Константин Косачёв в интервью Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал методы действия США и Европы во внешнеполитических вопросах.