В Москве водителей призвали к внимательности из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«По данным синоптиков, в Москве 3—5 марта ожидается ветер с порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица. Будьте аккуратны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, избегайте резких манёвров и не паркуйтесь под деревьями», — отмечается в заявлении.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.