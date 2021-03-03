В Москве водителей призвали к внимательности из-за непогоды

Департамент транспорта Москвы призвал водителей проявить внимание за рулём из-за плохой погоды, которая ожидается в городе с 3 по 5 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.



«По данным синоптиков, в Москве 3—5 марта ожидается ветер с порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица. Будьте аккуратны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, избегайте резких манёвров и не паркуйтесь под деревьями», — отмечается в заявлении.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.