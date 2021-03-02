Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 8 марта

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Март у нас ещё зимний месяц, мы и предполагали, что начало марта будет с температурой чуть выше климатической нормы. Вторая пятидневка будет с температурой ниже климатической нормы. Среднесуточная температура во второй пятидневке будет отрицательной, то есть на таяние снега рассчитывать не приходится. Сегодняшний и завтрашний день будут довольно тёплыми. Сегодня в Москве воздух до +5 °С прогрелся, завтра дневная температура — 0...+2 °С, ночью будет слегка подмораживать», — сказала она.

Синоптик добавила, что если будут осадки, то в виде слабого снега в ночные часы.

«Днём небольшие, слабые осадки... 4 марта у нас погода более неблагоприятная: днём ожидаются осадки в виде уже снега и мокрого снега, то есть это будут видимые осадки, те, которые могут даже дать временный прирост снежного покрова», — пояснила Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха в течение ночи будет отрицательной: -2...0 °С.

«Дневная температура — около 0 °С. Чем будет неблагоприятно 4 марта — это тем, что у нас будет усиливаться северо-западный ветер, местами порывы могут достигать 12—15 м/с. В последующие дни погоду в столичном регионе будет определять ныряющий из Скандинавии циклон. 6 марта ночью — -5...-10 °С, дневная — -2...-7 °С, практически такая же погода будет и 7 марта», — рассказала метеоролог.

Кроме того, по словам Поздняковой, 7 марта температура воздуха будет на 1—1,5°С ниже климатической нормы.

«В начале недели она будет чуть выше нормы. 8 марта не исключено, что температура воздуха будет понижаться, мы будем находиться уже в тылу мощного циклона, атмосферное давление будет расти, но возможны заряды снега. И температура воздуха останется отрицательной в течение всех суток 8 марта», — заключила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец привёл статистические данные, касающиеся прошедшей зимы в Москве.