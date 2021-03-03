Колокольцев заявил о пресечении деятельности банды, на счету которой более 20 преступлений

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД заявил о пресечении деятельности банды, на счету которой более 20 преступлений.

Об этом сообщает МВД Медиа.

«В октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении двух лидеров и шести участников устойчивой вооружённой группы. На территории Московской и Тульской областей ими совершён ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений», — сказал Колокольцев.

Злоумышленников задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками подмосковного Главка.

Преступники действовали в 2017 — 2020 годах, у них имелось боевое огнестрельное оружие, которое использовалось при нападении на граждан.

Соучастников подозревают в убийстве уроженца Молдавии в Раменском районе Московской области. Также установлена их причастность к разбойным нападениям на частные дома, угонам автотранспорта, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия.

Заведены уголовные дела. Все фигуранты находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор участнику банды, более 16 лет находившемуся в розыске.