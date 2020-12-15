В Тюмени осуждён участник банды, более 16 лет находившийся в розыске

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В Тюмени суд вынес приговор участнику банды, более 16 лет находившемуся в розыске.
В Тюмени осуждён участник банды, более 16 лет находившийся в розыске
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на данные прокуратуры региона.

«Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего участника банды. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК России (бандитизм), ч. 3 ст. 162 УК России (разбой), ч. 4 ст. 158 УК России (кража), ч. 4 ст. 226 УК России (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК России (приготовление к краже), ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабёж), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 162 УК России (приготовление к разбою), ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

Суд назначил мужчине 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области завершено расследование по делу ОПГ, участники которой занимались наркоторговлей.

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