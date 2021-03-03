На Кубани пройдут учения ракетных войск и артиллерии
- © РИА Новости / Александр Кряжев
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
На полигоне Молькино военнослужащие 49-й общевойсковой армии ЮВО отработают действия по ликвидации сил наступающего условного противника.
В тактическом учении примут участие около 2 тыс. человек личного состава и 300 единиц вооружения и военной техники.
Для получения разведданных и корректировки огня будут задействованы беспилотник «Орлан-10», навигационная аппаратура, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы и средства связи.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.