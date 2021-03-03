На Кубани пройдут учения ракетных войск и артиллерии

В Краснодарском крае пройдут учения подразделений ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На полигоне Молькино военнослужащие 49-й общевойсковой армии ЮВО отработают действия по ликвидации сил наступающего условного противника.

В тактическом учении примут участие около 2 тыс. человек личного состава и 300 единиц вооружения и военной техники.

Для получения разведданных и корректировки огня будут задействованы беспилотник «Орлан-10», навигационная аппаратура, артиллерийские баллистические станции, гирокомпасы и средства связи.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.