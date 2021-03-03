Главе ИК-6 Иркутска предъявили обвинение в превышении полномочий

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Начальнику Исправительной колонии №6 в Иркутске, задержанному по делу о применении осуждёнными насилия в отношении заключённого, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Главе ИК-6 Иркутска предъявили обвинение в превышении полномочий
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Предъявлено обвинение начальнику ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий)», — говорится в пресс-релизе.

Задержанный не признал вины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках данного дела также задержаны замначальника оперативного отдела и оперуполномоченный оперативного отдела ИК-6, которые по решению суда отправлены под арест.

Ранее стало известно о задержании главы ИК-6 и начальника оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске в рамках расследования уголовных дел о применении осуждёнными насилия в отношении двух других заключённых.

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