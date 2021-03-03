Глава ИК и начальник отдела СИЗО Иркутска задержаны по делам о насилии
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.
«При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1», — приводит сообщение РИА Новости.
Должностные лица задержаны в рамках дел о насилии со стороны осуждённых в ИК-6 и СИЗО-1 в отношении других заключённых.
Ранее сообщалось, что ФСИН проводит проверку в иркутской колонии №25 после смерти осуждённого.