Глава ИК и начальник отдела СИЗО Иркутска задержаны по делам о насилии

Глава исправительной колонии №6 и начальник оперативного отдела следственного изолятора №1 в Иркутске задержаны в рамках расследования уголовных дел о применении осуждёнными насилия в отношении двух других заключённых.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1», — приводит сообщение РИА Новости.

Должностные лица задержаны в рамках дел о насилии со стороны осуждённых в ИК-6 и СИЗО-1 в отношении других заключённых.

Ранее сообщалось, что ФСИН проводит проверку в иркутской колонии №25 после смерти осуждённого.