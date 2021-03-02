ФСИН начала проверку в иркутской колонии после смерти осуждённого

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Иркутской области проводит служебную проверку по факту смерти осуждённого в областной колонии №25.

В сообщении говорится, что 26 февраля в одной из камер в колонии был обнаружен осуждённый без признаков жизни. Прибывшие медики скорой помощи констатировали его смерть.

«Предварительная причина — суицид. В ГУФСИН России по Иркутской области проводится служебная проверка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что также место происшествия осмотрели полиция и прокуратура.

Ранее в Ярославской области сотрудники Следственного комитета провели задержание двух сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России, подозреваемых в причастности к избиению осуждённых в одной из колоний региона.