ФСИН начала проверку в иркутской колонии после смерти осуждённого

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Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Иркутской области проводит служебную проверку по факту смерти осуждённого в областной колонии №25.
ФСИН начала проверку в иркутской колонии после смерти осуждённого
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что 26 февраля в одной из камер в колонии был обнаружен осуждённый без признаков жизни. Прибывшие медики скорой помощи констатировали его смерть.

«Предварительная причина — суицид. В ГУФСИН России по Иркутской области проводится служебная проверка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что также место происшествия осмотрели полиция и прокуратура.

Ранее в Ярославской области сотрудники Следственного комитета провели задержание двух сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России, подозреваемых в причастности к избиению осуждённых в одной из колоний региона.

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