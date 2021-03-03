Параатлет Дмитрий Игнатов рассказал о жизни с «другими» возможностями

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Параатлет Дмитрий Игнатов в фильме «Игнатов.doc» на канале RT Россия рассказал, как ищет способы сделать жизнь людей с «другими» возможностями лучше.
Параатлет Дмитрий Игнатов рассказал о жизни с «другими» возможностями
  • © Канал RT Россия / YouTube

По мнению параатлета, стоит использовать формулировку «люди с инвалидностью» или «люди с другими возможностями».

«Есть два классических определения. (Первое. — RT) — люди с ограниченными возможностями. Окей, пацаны, кто из вас отожмётся 30 раз? Кто-то подтянется 30 раз. Не все — и что, у всех ограниченные возможности? Или люди с повышенными потребностями. Чёрт подери, я люблю вкусные помидоры — и что, у меня завышенные потребности? Нет, я просто люблю вкусные помидоры», — отметил Игнатов.

Полная версия фильма «Игнатов.doc» — на канале RT Россия.

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