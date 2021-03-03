Эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества

Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах и начали обманывать россиян, сообщая о выплатах с портала «Госуслуги».

«При любых звонках, письмах, в которых что-то вас просят сообщить, а в основном это персональные данные, ИНН или СНИЛС — ни в коем случае никому (ничего не сообщайте. — RT). Ни портал госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают... Поскольку мы из-за пандемии ушли в онлайн, естественно, инструментами стали интернет и мобильная связь. К сожалению, много людей, желающих это благо цивилизации обратить себе в личную выгоду и, естественно, в ущерб другим людям», — пояснил специалист.

Он также добавил, что если звонок быстро обрывается, то это сделано специально, чтобы вы перезвонили.

«Если звонят якобы из госструктур и что-то хотят запросить — не реагируйте. Берегите свои вложения, свои банковские карты, свои персональные данные — это тоже товар, к сожалению. Много доверчивых людей, пожилых... Скажите мамам, папам, дедушкам и бабушкам, что не надо (брать трубку. — RT). Если звонят с незнакомого номера, покажите своим детям, внукам, пусть они посмотрят, они вам расскажут, что это такое», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах и начали обманывать россиян, сообщая о выплатах с портала «Госуслуги».