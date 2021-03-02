В Подмосковье рассказали о работе дружинников

В Московской области рассказали о работе дружинников.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности.

В настоящее время в области действует более 120 народных добровольных дружин.

«В 2020 году народными дружинниками осуществлено 5,5 тыс. выходов на охрану правопорядка в составе патрулей, оказано содействие в пресечении 1,9 тыс. административных правонарушений, задержании 1,5 тыс. правонарушителей, раскрытии 29 преступлений», — заявили в управлении.

Ранее прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что общее количество преступлений в Подмосковье снизилось за прошедший год.