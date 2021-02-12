В Подмосковье заявили о снижении уровня преступности в 2020 году

Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что общее количество преступлений в Подмосковье снизилось за прошедший год.

Об этом он сказал на коллегии надзорного ведомства по итогам работы в 2020 году.

Забатурин отметил, что в регионе уменьшилось число убийств, фактов похищения людей, корыстно-насильственных преступлений, но вместе с этим был зафиксирован рост числа мошенничеств.

«Комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью позволил в 2020 году сохранить в Московской области тенденцию к сокращению общего количества зарегистрированных преступлений (на 4%). Однако ряд острых проблем сохраняется. Зафиксирован рост совершённых мошенничеств», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что более трети преступлений в прошлом году были совершены ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.

Ранее начальник московского главка МВД Олег Баранов заявил, что за последние пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%.