В Подмосковье заявили о снижении уровня преступности в 2020 году

Короткая ссылка
Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что общее количество преступлений в Подмосковье снизилось за прошедший год.
В Подмосковье заявили о снижении уровня преступности в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом он сказал на коллегии надзорного ведомства по итогам работы в 2020 году.

Забатурин отметил, что в регионе уменьшилось число убийств, фактов похищения людей, корыстно-насильственных преступлений, но вместе с этим был зафиксирован рост числа мошенничеств. 

«Комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью позволил в 2020 году сохранить в Московской области тенденцию к сокращению общего количества зарегистрированных преступлений (на 4%). Однако ряд острых проблем сохраняется. Зафиксирован рост совершённых мошенничеств», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что более трети преступлений в прошлом году были совершены ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.

Ранее начальник московского главка МВД Олег Баранов заявил, что за последние пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить