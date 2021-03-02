В Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская»

Короткая ссылка
В Нижегородском районе Москвы благоустроят территории у транспортно-пересадочного узла «Новохохловская».
В Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская»
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Согласно утверждённому проекту, основные работы будут проведены в районе ТПУ — в порядок приведут участок от Волгоградского проспекта до Третьего транспортного кольца.

На объектах транспортно-пересадочного узла, включающего одноимённые станции МЦК и МЦД-2, запланировано строительство новой дороги для подвоза пассажиров, обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта, разворотной площадки для автобусов.

Также вдоль Новохохловской улицы появятся велодорожки, а у станций — парковки и прокат велосипедов.

Кроме того, запланировано строительство четырёх внеуличных пешеходных переходов. Они свяжут существующую и проектируемую жилую и общественную застройку по обе стороны от путей МЦД-2.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Москве рассказали подробности о реконструкции станции «Каховская» столичного метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить