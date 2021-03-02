В Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская»

В Нижегородском районе Москвы благоустроят территории у транспортно-пересадочного узла «Новохохловская».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Согласно утверждённому проекту, основные работы будут проведены в районе ТПУ — в порядок приведут участок от Волгоградского проспекта до Третьего транспортного кольца.

На объектах транспортно-пересадочного узла, включающего одноимённые станции МЦК и МЦД-2, запланировано строительство новой дороги для подвоза пассажиров, обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта, разворотной площадки для автобусов.

Также вдоль Новохохловской улицы появятся велодорожки, а у станций — парковки и прокат велосипедов.

Кроме того, запланировано строительство четырёх внеуличных пешеходных переходов. Они свяжут существующую и проектируемую жилую и общественную застройку по обе стороны от путей МЦД-2.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Москве рассказали подробности о реконструкции станции «Каховская» столичного метрополитена.