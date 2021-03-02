Эксперт прокомментировала идею перевести школы на пятидневку

Директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко перевести все школы на пятидневку.

«Я на стороне здравого смысла, безусловно, есть в словах Валентины Ивановны большая доля истины. Детям не хватает времени на общение, не хватает времени на себя и семью. По данным наших опросов, таких детей 50%», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, дети не успевают отдохнуть от уроков, заняться какими-то своими личными увлечениями.

Как уточнила Половкова, каждая школа самостоятельно определяет график обучения и в случае необходимости переходит на шестидневку.

«Есть такая вещь — федеральный государственный образовательный стандарт, который предусматривает не только количество часов, которое должно быть у ребёнка за всё время обучения, но ещё и предусматривает вариативный компонент», — напомнила эксперт.

Она выразила мнение, что у родителей, у школы должна быть возможность формировать блок, который не определяется федерацией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.