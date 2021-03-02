Эксперт прокомментировала идею перевести школы на пятидневку

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Директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко перевести все школы на пятидневку.
Эксперт прокомментировала идею перевести школы на пятидневку
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«Я на стороне здравого смысла, безусловно, есть в словах Валентины Ивановны большая доля истины. Детям не хватает времени на общение, не хватает времени на себя и семью. По данным наших опросов, таких детей 50%», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, дети не успевают отдохнуть от уроков, заняться какими-то своими личными увлечениями.

Как уточнила Половкова, каждая школа самостоятельно определяет график обучения и в случае необходимости переходит на шестидневку.

«Есть такая вещь — федеральный государственный образовательный стандарт, который предусматривает не только количество часов, которое должно быть у ребёнка за всё время обучения, но ещё и предусматривает вариативный компонент», — напомнила эксперт.

Она выразила мнение, что у родителей, у школы должна быть возможность формировать блок, который не определяется федерацией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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