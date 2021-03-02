Кузнецова оценила последствия дистанционного обучения в школах
- РИА Новости
«Если до пандемии у кого-то ещё оставались сомнения по поводу предпочтительности онлайн- или офлайн-обучения, то теперь их уже не осталось. И прежде всего их не осталось у самих родителей», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
Омбудсмен привела данные исследований, согласно которым у 42% школьников выявлена депрессия, у 83% — неблагополучные психические реакции, у 73% — ухудшение зрения.
«О качестве знаний я даже не берусь судить», — сказала Кузнецова.
По её словам, проводились опросы среди детей: если до введения дистанта вопросы образования волновали 18% респондентов, то после — 40%.
«Это главная болевая точка прошлого года. И она навсегда закрепит приоритетные позиции за очным образованием», — добавила омбудсмен.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.