В «Деловой России» прокомментировали ситуацию в сфере такси

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян прокомментировал ситуацию в сфере такси.

«Проверять важно не только наличие разрешений на осуществление таксомоторной деятельности, но также, например, действительность водительских удостоверений. На наш взгляд, существенно повысить уровень безопасности позволило бы создание единого реестра разрешений, который бы вёлся по общим для всей страны правилам и к которому бы имели доступ только авторизованные платформы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, водители, которые подключаются к агрегаторам, являются самостоятельными предпринимателями. Как отметил эксперт, такая модель работы показала свою эффективность, и её стоит прямо вписывать в законодательство.

«Это люди, которые добровольно выбрали возможность легально работать и платить налог на профессиональный доход. Количество официальных самозанятых в России — 1,5 млн человек. По статистике налоговой службы, около 16% самозанятых, указавших свою сферу деятельности, работают в сфере пассажирских перевозок», — уточнил Данилов-Данильян.

Он добавил, что в настоящее время такие граждане вынуждены оформлять ИП, поэтому нужно упростить процедуру их доступа в сферу такси и прописать порядок, при котором они смогут подключаться к работе в такси напрямую.

«Эти решения были поддержаны Минэкономразвития России и правительством Москвы», — заключил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова прокомментировала новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с ценами на такси в снегопад.