Лётчики Черноморского флота провели учения

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Лётчики морской авиации Черноморского флота провели учения.
Лётчики Черноморского флота провели учения
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В тактических учениях принимали участие более 20 боевых машин морской авиации и ПВО ЧФ, в том числе вертолёты Ми-8 и Ка-27, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Бе-12 и Ан-26.

Экипажи отработали ликвидацию корабельных групп, подлодок и наземных объектов условного противника.

Манёвры проводилась в условиях противодействия противовоздушной обороны.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

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