Эксперт оценил ситуацию с турами на юг России

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Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян оценил ситуацию с турами на юг России.
Эксперт оценил ситуацию с турами на юг России
  • РИА Новости

В беседе с ОТР он выразил мнение, что будет подорожание. По его словам, к настоящему времени выросли цены на проживание в Красной Поляне, Архызе, Домбае, Приэльбрусье, Абзакове, а также почти во всех черноморских отелях.

«В прошлом году отели в той же Ялте подняли цены от 50 до 100%», — напомнил Мкртчян.

В этом году, сообщил он, отельеры поднимают цены примерно на 25—30%.

«Но могу порадовать ваших зрителей: отели одна, две, три звезды поднимают цены всего лишь на 5—10%», — уточнил эксперт.

Вместе с тем, отметил Мкртчян, как только откроются прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, цены могут упасть на 30—40%.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия стран для туристов.

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