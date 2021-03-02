В АТОР рассказали о спросе на внутренние и зарубежные направления

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о спросе на внутренние и зарубежные направления.

«Спрос на Россию сейчас по акциям раннего бронирования превышает прошлогодние показатели и показатели 2019 года», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, спрос даже на ограниченный список зарубежных направлений ниже. Как предположила Ломидзе, туристы ждут открытия других стран и, вероятно, есть какие-то опасения по поводу возможного закрытия тех направлений, которые доступны в настоящее время.

«Июль, август бронируются очень активно, в основном, конечно, Турция — лидирующее направление по акциям раннего бронирования, но динамика пока не такая активная, как на Россию», — сообщила эксперт.

Она отметила, что россияне готовы выезжать, но вопрос — куда, и перечень стран особо не изменился.

«Турция, Арабские Эмираты, Мальдивы, Танзания, Куба и Сербия, если мы говорим о выезде с целью туризма. Вряд ли в ближайшие месяц-два будет объявлено об открытии туристического авиасообщения, туристических возможностей для посещения европейских стран», — сказала Ломидзе.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия стран для туристов.