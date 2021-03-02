В Роскомнадзоре рассказали о блокировке контента с призывами к суициду

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Замруководителя Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николай Макаренко рассказал о работе ведомства по блокировке контента с призывами к суициду.
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке контента с призывами к суициду
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«В 2020 году эта тема (призывов к суициду. — RT) в сети интернет была менее актуальна, но вот такой всплеск произошёл в феврале. Более 500 сайтов в этом году, а в 2020 году более 5 тыс. сайтов удаляли контент либо мы ограничивали доступ», — цитирует РИА Новости Макаренко.

Об этом он заявил в ходе всероссийской конференции «Информационная безопасность и дети».

По его словам, в конце февраля ведомство выявило в соцсети TikTok более 400 тыс. видеороликов с призывами к суициду, они были заблокированы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен составить в отношении компании Twitter протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещённой информации.

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