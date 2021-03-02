В Алтайском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании несовершеннолетних

В Алтайском крае завершено расследование в отношении женщины, обвиняемой в истязании несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, с 2013 года жительница Советского района проживала с мужчиной, который воспитывал дочерей 2005 и 2007 годов рождения. Семья состояла на учёте в органах системы профилактики как неблагополучная — отец детей и его сожительница злоупотребляли алкоголем.

Установлено, что в 2015—2020 годах мачеха избивала и оскорбляла детей, а также лишала их еды, мотивируя свои действия ненавистью к падчерицам.

Об издевательствах было известно учителям, однако они ограничивались профилактическими беседами с отцом.

Дело возбудили по статье об истязании. Женщина полностью признала вину.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.