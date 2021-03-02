В Алтайском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании несовершеннолетних

Короткая ссылка
В Алтайском крае завершено расследование в отношении женщины, обвиняемой в истязании несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в суд.
В Алтайском крае перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании несовершеннолетних
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, с 2013 года жительница Советского района проживала с мужчиной, который воспитывал дочерей 2005 и 2007 годов рождения. Семья состояла на учёте в органах системы профилактики как неблагополучная — отец детей и его сожительница злоупотребляли алкоголем.

Установлено, что в 2015—2020 годах мачеха избивала и оскорбляла детей, а также лишала их еды, мотивируя свои действия ненавистью к падчерицам.

Об издевательствах было известно учителям, однако они ограничивались профилактическими беседами с отцом.

Дело возбудили по статье об истязании. Женщина полностью признала вину.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить