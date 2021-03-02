В Москве на станции БКЛ метро «Сокольники» начался монтаж эскалаторов

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На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро в Москве начались работы по монтажу эскалаторов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
В Москве на станции БКЛ метро «Сокольники» начался монтаж эскалаторов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет сайт «Москва 24».  

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, на станции выполнили монолитные работы по устройству платформенной части. Завершаются работы по отделке гранитной плиткой полов пассажирской зоны. Также строители приступили к монтажу эскалаторов.

Когда монтажные работы завершатся, на станции выполнят декоративно-художественное оформление, посвящённое строительству первых станций метро.

В настоящий момент ведётся также устройство жёсткого основания и верхнего строения пути в тоннельных перегонах, прилегающих к станции «Сокольники» БКЛ метро.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье завершили реконструкцию станции Баковка Московского центрального диаметра.

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