В Оренбургской области начались учения ЦВО
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Об этом сообщает ОТР.
В манёврах на Тоцком полигоне участвует самая большая в России мотострелковая бригада, а также артиллерия и авиация.
Задействовано более 500 единиц техники, в частности танковый батальон на модернизированных Т-72Б3, вертолёты Ми-8 и фронтовые бомбардировщики Су-24.
В боевых стрельбах принимают участие более 2 тыс. человек.
Учения продлятся до 5 марта.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.