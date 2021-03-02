В Оренбургской области начались учения ЦВО

В Оренбургской области начались учения Центрального военного округа.

Об этом сообщает ОТР.

В манёврах на Тоцком полигоне участвует самая большая в России мотострелковая бригада, а также артиллерия и авиация.

Задействовано более 500 единиц техники, в частности танковый батальон на модернизированных Т-72Б3, вертолёты Ми-8 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

В боевых стрельбах принимают участие более 2 тыс. человек.

Учения продлятся до 5 марта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.