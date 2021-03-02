Эксперт прокомментировал рост расходов россиян в феврале

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев прокомментировал рост расходов россиян в феврале.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что причинами стали возвращение нереализованного спроса на фоне стабильного рубля и инфляция.

«Вот этот отложенный спрос предыдущих месяцев сейчас реализуется, тем более что ситуация достаточно стабильная», — считает Коренев.

По его словам, в дальнейшем всё будет зависеть от ряда факторов, в том числе от борьбы с пандемией, доходов россиян, инфляции, ситуации на рынке труда, темпов экономики.

По данным аналитического портала «СберИндекс», с 22 по 28 февраля траты россиян выросли на 2,3% год к году, за весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что является максимумом с начала пандемии.

Ранее, как сообщало ФАН, в Российском совете торговых центров оценили посещаемость до и после пандемии.