В Татарстане введут временные ограничения на движение большегрузов

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На территории Татарстана на месяц — с 1 по 30 апреля — введут ограничение движения тяжеловесных транспортных средств.
В Татарстане введут временные ограничения на движение большегрузов
  • © РИА Новости / Владимир Корнев

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса республики.

В ведомстве отмечают, что ограничение движения не предполагает запрета на движение, а только ограничивает допустимые нагрузки на оси транспорта. На дорогах снижают допустимую осевую нагрузку, чтобы предотвратить их разрушение. Для дорог Татарстана разрешённая нагрузка на ось — 6 т.

Перечень региональных дорог с ограничениями можно узнать на официальном сайте Миндортранса Татарстана.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал перенос движения транзитных грузовиков тяжелее 12 т с МКАД на ЦКАД.

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